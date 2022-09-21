Лавров: Санкции против РФ нанесли ущерб населению стран Запада

Запад не смог посредством санкций пошатнуть российскую экономику, а введенные антироссийские рестрикции нанесли ущерб населению западных стран.

Запад не смог посредством санкций пошатнуть российскую экономику, а введенные антироссийские рестрикции нанесли ущерб населению западных стран.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.

"Односторонние ограничительные меры Запада вводились под лозунгом нанесения непоправимого ущерба России. Однако пошатнуть российскую экономику не получилось. Более того, санкции оказались обоюдоострым оружием: во многих европейских странах наблюдаются рост цен и падение доходов, энергодефицит и угрозы социальных взрывов", - сказал он.