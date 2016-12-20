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    Лавров: Тело посла Андрея Карлова сегодня будет доставлено в Россию

    Эта трагедия заставляет нас еще более решительно бороться с терроризмом

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Убийство посла заставляет Россию и Турцию еще более решительно бороться с терроризмом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве.

    Министр отметил, что российский самолет сегодня доставит на родину тело посла Андрея Карлова, его родных и близких.

    "Эта трагедия заставляет нас еще более решительно бороться с терроризмом, что делает нашу сегодняшнюю встречу еще более актуальной", - отметил С.Лавров.

    Он выразил надежду, что переговоры с турецким коллегой и предстоящая встреча с участием иранской стороны позволят достигнуть договоренности в рамках сирийского урегулирования.

    "При этом нельзя допускать каких-либо поблажек террористам", - добавил глава российского МИД.

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