Лавров: Москва желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора

Лавров: Россия желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора

Россия желает успеха Азербайджану и Армении в подписании мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выразил готовность официальной Москвы содействовать странам в продвижении данного процесса.

"Необходимо подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном, мы искренне желаем им успеха в этом. Очевидно, что договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам РФ - Азербайджан - Армения. Мы готовы и далее оказывать содействие, если обе стороны в этом заинтересованы", - сказал Лавров.