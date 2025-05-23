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Лавров: Москва желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора

Лавров: Москва желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора Лавров: Россия желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора
В регионе
23 мая 2025 г. 13:36
Лавров: Москва желает успеха Баку и Еревану в заключении мирного договора

Россия желает успеха Азербайджану и Армении в подписании мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выразил готовность официальной Москвы содействовать странам в продвижении данного процесса.

"Необходимо подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном, мы искренне желаем им успеха в этом. Очевидно, что договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам РФ - Азербайджан - Армения. Мы готовы и далее оказывать содействие, если обе стороны в этом заинтересованы", - сказал Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Moscow wishes success to Baku and Yerevan in signing peace treaty
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Bakı və İrəvana sülh sazişinin bağlanmasında uğurlar arzulayırıq

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