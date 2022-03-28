Лавров: Россия заинтересована в успехе очередного раунда переговоров с Украиной

РФ заинтересована в том, чтобы предстоящие очные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были результативными.

РФ заинтересована в том, чтобы предстоящие очные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были результативными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

"Эти переговоры продолжались. И сейчас продолжаются, вот они будут возобновляться буквально сегодня или завтра в Стамбуле, уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом", - сказал он.