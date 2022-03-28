О нас
Аудио новости

Лавров: Россия заинтересована в успехе очередного раунда переговоров с Украиной

Лавров: Россия заинтересована в успехе очередного раунда переговоров с Украиной РФ заинтересована в том, чтобы предстоящие очные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были результативными.
В регионе
28 марта 2022 г. 13:41
Лавров: Россия заинтересована в успехе очередного раунда переговоров с Украиной

РФ заинтересована в том, чтобы предстоящие очные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле были результативными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

"Эти переговоры продолжались. И сейчас продолжаются, вот они будут возобновляться буквально сегодня или завтра в Стамбуле, уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "İstanbul danışıqlarının səmərəli olmasında maraqlıyıq"
Версия на английском языке Lavrov: Russia interested in success of next round of talks with Ukraine

Самое важное

Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
27 марта 2022 г. 22:53
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
27 марта 2022 г. 22:46
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
27 марта 2022 г. 22:23
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
В России заблокировали сайт Oxu.Az
В России заблокировали сайт Oxu.Az
27 марта 2022 г. 14:23
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
Эксперт: Причиной напряженности в Карабахе, наряду с Арменией, являются российские миротворцы
27 марта 2022 г. 12:54
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Минобороны: В Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"
26 марта 2022 г. 23:29
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
МО Азербайджана: Заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений
26 марта 2022 г. 23:22
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
26 марта 2022 г. 04:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi