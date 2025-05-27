Лавров: Россия продолжит участие в процессах на Южном Кавказе в формате "3+3"

В ходе двусторонних переговоров глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Москве.
По словам главы МИД РФ, российская сторона имеет большой и позитивный опыт сотрудничества с Турцией.
"На Южном Кавказе у нас есть опыт взаимодействия в формате "3+3". Этот формат уже доказал свою эффективность", сказал Лавров, отметив, что РФ продолжит сотрудничество в данном формате.