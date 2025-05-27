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Лавров: Россия продолжит участие в процессах на Южном Кавказе в формате "3+3"

Лавров: Россия продолжит участие в процессах на Южном Кавказе в формате "3+3" В ходе двусторонних переговоров глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана была обсуждена ситуация на Южном Кавказе.
В регионе
27 мая 2025 г. 14:33
Лавров: Россия продолжит участие в процессах на Южном Кавказе в формате 3+3

В ходе двусторонних переговоров глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Москве.

По словам главы МИД РФ, российская сторона имеет большой и позитивный опыт сотрудничества с Турцией.

"На Южном Кавказе у нас есть опыт взаимодействия в формате "3+3". Этот формат уже доказал свою эффективность", сказал Лавров, отметив, что РФ продолжит сотрудничество в данном формате.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia to continue participation in processes in South Caucasus in '3+3' format
Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya Cənubi Qafqazdakı proseslərdə "3+3" formatında iştirakını davam etdirəcək

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