Лавров: Россия продолжит участие в процессах на Южном Кавказе в формате "3+3"

В ходе двусторонних переговоров глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана была обсуждена ситуация на Южном Кавказе.

В ходе двусторонних переговоров глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Москве.

По словам главы МИД РФ, российская сторона имеет большой и позитивный опыт сотрудничества с Турцией.

"На Южном Кавказе у нас есть опыт взаимодействия в формате "3+3". Этот формат уже доказал свою эффективность", сказал Лавров, отметив, что РФ продолжит сотрудничество в данном формате.