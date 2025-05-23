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Лавров: Россия представит предложения по урегулированию с Украиной после обмена пленными

Лавров: Россия представит предложения по урегулированию с Украиной после обмена пленными Россия готовит проект меморандума, где будут изложены условия достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании.
В регионе
23 мая 2025 г. 20:53
Лавров: Россия представит предложения по урегулированию с Украиной после обмена пленными

Россия готовит проект меморандума, где будут изложены условия достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона будет готова представить текст после обмена пленными.

"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - отметил он.

Напомним, что процесс обмена пленными продлится в течение нескольких дней. Сегодня Украина и РФ произвели обмен - по 270 военных и 120 гражданских лиц.

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