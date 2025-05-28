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Лавров: Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле

Лавров: Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле Делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.
В регионе
28 мая 2025 г. 20:19
Лавров: Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле

Делегация РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - отметил Лавров.

Россия рассчитывает, что все поддержат проведение нового раунда переговоров, добавил глава МИД РФ.

"Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - сказал он.

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