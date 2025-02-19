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Лавров: Россия передала США список вопросов для нормализации работы посольств

Лавров: Россия передала США список вопросов для нормализации работы посольств На встрече в Эр-Рияде Москва передала Вашингтону перечень вопросов, которые необходимо решить для нормальной работы посольств в обеих странах.
В регионе
19 февраля 2025 г. 17:39
Лавров: Россия передала США список вопросов для нормализации работы посольств

На встрече в Эр-Рияде Москва передала Вашингтону перечень вопросов, которые необходимо решить для нормальной работы посольств в обеих странах.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам правительственного часа в Госдуме.

По его словам, среди прочего в списке упомянута проблема с дипсобственностью и ограничения срока пребывания дипломатов в США.

"Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, — это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов. Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он.

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