Лавров: Россия передала США список вопросов для нормализации работы посольств

На встрече в Эр-Рияде Москва передала Вашингтону перечень вопросов, которые необходимо решить для нормальной работы посольств в обеих странах.

На встрече в Эр-Рияде Москва передала Вашингтону перечень вопросов, которые необходимо решить для нормальной работы посольств в обеих странах.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам правительственного часа в Госдуме.

По его словам, среди прочего в списке упомянута проблема с дипсобственностью и ограничения срока пребывания дипломатов в США.

"Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, — это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов. Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он.