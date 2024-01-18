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Лавров: Россия никогда не была инициатором охлаждения отношений с Арменией

Лавров: Россия никогда не была инициатором охлаждения отношений с Арменией Россия никогда не была инициатором охлаждения отношений с Арменией.
В регионе
18 января 2024 г. 14:16
Лавров: Россия никогда не была инициатором охлаждения отношений с Арменией

Россия никогда не была инициатором охлаждения отношений с Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции.

"Мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях. Мы помним, когда многие из официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, Евразийского экономического союза. Когда премьер Армении Пашинян пришел к власти, у нас не было малейшего порыва как-то отстраниться от Еревана в наших отношениях. Все развивалось, как и при его предшественнике, - в экономике, энергетике, социальной сфере и в военно-политических делах", - сказал Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia never initiated cooling of relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Rusiya heç vaxt Ermənistanla münasibətlərin soyumasının təşəbbüskarı olmayıb”

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