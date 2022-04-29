Лавров: Россия не угрожает никому ядерной войной

Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны.

Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Меня спросили о том, возможна ли ядерная война, повысились ли риски начала ядерной войны и предполагает ли Россия, что такое может случиться. Я ответил, что с самого начала нашего сотрудничества ещё с администрацией (экс-президента США Дональда) Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Он отметил, что именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. И хотя администрация Трампа отказывалась от принятия подобного заявления, оно было принято по итогам первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.