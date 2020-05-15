​Лавров: Россия не скрывает информацию по смертности от COVID-19

"Москва предостерегает от попыток политизировать тему коронавируса и действий ВОЗ". Как передаёт российское бюро Report, об этом во время общения с журналистами по видеосвязи заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Он отметил, в настоящее время развернулась нечистоплотная борьба за то, кто первый создаст вакцину от коронавируса.
"Российские власти не намерены скрывать информацию по смертности от коронавируса", - сказал министр.
Лавров также подчеркнул, что Москва против того, чтобы кто-то извлекал геополитические или электоральные выгоды из-за причин возникновения COVID-19.
В России число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 10 598, до 262 843.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.