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Лавров: Россия не скрывает информацию по смертности от COVID-19

​Лавров: Россия не скрывает информацию по смертности от COVID-19

Cергей Лавров

"Москва предостерегает от попыток политизировать тему коронавируса и действий ВОЗ". Как передаёт российское бюро Report, об этом во время общения с журналистами по видеосвязи заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он отметил, в настоящее время развернулась нечистоплотная борьба за то, кто первый создаст вакцину от коронавируса.

"Российские власти не намерены скрывать информацию по смертности от коронавируса", - сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что Москва против того, чтобы кто-то извлекал геополитические или электоральные выгоды из-за причин возникновения COVID-19.

В России число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 10 598, до 262 843.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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