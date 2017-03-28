Лавров: Россия не претендует на территории соседних стран

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ У России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства", - заявил Лавров.