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    Лавров: Россия не претендует на территории соседних стран

    Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны© Report

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ У России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам. Как сообщает Report, об этом  заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

    "Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства", - заявил Лавров.

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