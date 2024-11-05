Лавров: Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному мирному договору

Российская сторона не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. В отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора", - сказал он.
По его словам, Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе.