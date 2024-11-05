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Лавров: Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному мирному договору

Лавров: Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному мирному договору Российская сторона не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора.
В регионе
5 ноября 2024 г. 17:04
Лавров: Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному мирному договору

Российская сторона не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Приветствуем существенный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса. В отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора", - сказал он.

По его словам, Россия заинтересована в устойчивом мире и стабильности на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya Ermənistan və Azərbaycanı tələsik sülh sazişinə sövq etmir
Версия на английском языке Russia not pushing Armenia and Azerbaijan towards hasty conclusion of peace treaty, Lavrov says

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