Лавров: Россия настроена на активную работу в формате Каспийской "пятерки"

Россия настроена на активную работу стран региона в формате Каспийской пятерки.

Россия настроена на активную работу стран региона в формате Каспийской "пятерки" (Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан и Туркменистан).

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на первом заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.

"Россия настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки" в интересах упрочения позиций этого региона как зоны мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

"Все области пятистороннего сотрудничества на Каспии очень важны и взаимосвязаны", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, необходимо усилить сотрудничество в сфере безопасности, а также улучшить гуманитарные контакты.

"Важными инструментами этого сотрудничества остаются межрегиональные и парламентские контакты", - добавил он.