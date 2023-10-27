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Лавров: Россия настроена на активную работу в формате Каспийской "пятерки"

Лавров: Россия настроена на активную работу в формате Каспийской "пятерки" Россия настроена на активную работу стран региона в формате Каспийской пятерки.
В регионе
27 октября 2023 г. 13:51
Лавров: Россия настроена на активную работу в формате Каспийской пятерки

Россия настроена на активную работу стран региона в формате Каспийской "пятерки" (Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан и Туркменистан).

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на первом заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.

"Россия настроена на активную созидательную работу в формате каспийской "пятерки" в интересах упрочения позиций этого региона как зоны мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

"Все области пятистороннего сотрудничества на Каспии очень важны и взаимосвязаны", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, необходимо усилить сотрудничество в сфере безопасности, а также улучшить гуманитарные контакты.

"Важными инструментами этого сотрудничества остаются межрегиональные и парламентские контакты", - добавил он.

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Версия на английском языке Sergey Lavrov: Russia intends to work actively in format of Caspian Five
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Rusiya “Xəzər beşliyi” formatında fəal şəkildə işləmək fikrindədir”

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