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Лавров: Россия имеет обширную повестку в отношениях с Турцией

Лавров: Россия имеет обширную повестку в отношениях с Турцией У России много планов в рамках двусторонней повестке дня с Турцией.
В регионе
27 мая 2025 г. 13:02
Лавров: Россия имеет обширную повестку в отношениях с Турцией

У России много планов в рамках двусторонней повестке дня с Турцией.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хакан Фиданом во вторник в Москве.

Он подчеркнул, что задачи двусторонней повестки также нацелены на преодоление препятствий сотрудничеству Москвы и Анкары.

"Наше торговое и инвестиционное сотрудничество развивается по нарастающей", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что на переговорах с турецкой стороной особое внимание будет уделено вопросам международной повестке дня.

"И Россия и Турция активно участвуют в международных усилиях по нормализации в ряде регионов, включая Северную Африку и Ближний Восток", - подчеркнул Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia has broad agenda in relations with Türkiye
Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiyanın Türkiyə ilə münasibətlərində geniş gündəliyi var

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