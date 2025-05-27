Лавров: Россия имеет обширную повестку в отношениях с Турцией

У России много планов в рамках двусторонней повестке дня с Турцией.

У России много планов в рамках двусторонней повестке дня с Турцией.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хакан Фиданом во вторник в Москве.

Он подчеркнул, что задачи двусторонней повестки также нацелены на преодоление препятствий сотрудничеству Москвы и Анкары.

"Наше торговое и инвестиционное сотрудничество развивается по нарастающей", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что на переговорах с турецкой стороной особое внимание будет уделено вопросам международной повестке дня.

"И Россия и Турция активно участвуют в международных усилиях по нормализации в ряде регионов, включая Северную Африку и Ближний Восток", - подчеркнул Лавров.