Лавров: Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, РФ и США практически договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий двух стран.
Ранее сегодня госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что для продолжения контактов США и России потребуется активная работа дипломатических представительств. Стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.