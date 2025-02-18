О нас

Лавров: Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

Лавров: Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран.
В регионе
18 февраля 2025 г. 17:49
Лавров: Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, РФ и США практически договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий двух стран.

Ранее сегодня госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что для продолжения контактов США и России потребуется активная работа дипломатических представительств. Стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Lavrov: Russia, US agree to ensure swift appointment of ambassadors
Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya və ABŞ səfirlərin tezliklə təyin edilməsi barədə razılığa gəlib

Самое важное

Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
ФотоИльхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
18 февраля 2025 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi