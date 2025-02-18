Лавров: Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран.

Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов двух стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, РФ и США практически договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий двух стран.

Ранее сегодня госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что для продолжения контактов США и России потребуется активная работа дипломатических представительств. Стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.