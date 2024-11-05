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Лавров: Россия готова продолжить процесс нормализации с Грузией

Лавров: Россия готова продолжить процесс нормализации с Грузией США и ЕС искусственно пытаются представить парламентские выборы в Грузии как выбор между Россией и Западом.
В регионе
5 ноября 2024 г. 18:22
Лавров: Россия готова продолжить процесс нормализации с Грузией

США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "РИА Новости".

"На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками", - сказал он.

Министр также назвал "откровенной ложью" заявления о вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии и подчеркнул, что российская сторона готова продолжить процесс нормализации двусторонних отношений с Грузией.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya Gürcüstanla ikitərəfli əlaqələrin normallaşdırılması prosesinə davam etməyə hazırdır

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