Лавров: Россия готова продолжить процесс нормализации с Грузией

США и ЕС искусственно пытаются представить парламентские выборы в Грузии как выбор между Россией и Западом.

США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "РИА Новости".

"На самом деле речь идет о выборе между суверенным развитием на основе национальных интересов и внешним управлением, между традиционными ценностями и навязываемыми извне неолиберальными установками", - сказал он.

Министр также назвал "откровенной ложью" заявления о вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии и подчеркнул, что российская сторона готова продолжить процесс нормализации двусторонних отношений с Грузией.