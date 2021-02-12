Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом

Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик

Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Исходим из того, что мы готовы. В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", - сказал Лавров.