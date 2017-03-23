Лавров: Россия готова к диалогу с США по сокращению ядерных вооружений

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Россия готова к диалогу с США по вопросу сокращения стратегических ядерных вооружений.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что необходимо дождаться от новой администрации США окончательной расстановки приоритетов своей политики.

"Мы готовы, но разговор нужно вести с учетом всех без исключения факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - сказал российский министр, выступая в академии Генштаба.

В то же время Лавров подчеркнул, что необходимо привлекать к этому процессу и все остальные государства.