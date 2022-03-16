Лавров: Россия ценит подход Турции к ситуации в Украине

Позиции России и Турции по вопросу Украины не совпадают, но мы очень ценим турецкую позицию.

Позиции России и Турции по вопросу Украины не совпадают, но мы очень ценим турецкую позицию.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве.

"Не секрет, что наши позиции не совпадают по этому вопросу, но мы очень ценим и относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, стараясь объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса", - заявил Лавров.

Он также добавил, что необходимо скорейшее урегулирование ситуации в Украине: "Если говорить о внешнеполитической тематике, то ключевая тема для нас сегодня - это ситуация в Украине и необходимость ее скорейшего урегулирования", - сказал дипломат.