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Лавров: РФ сегодня направит США письмо с ответом на предложения по гарантиям безопасности

Лавров: РФ сегодня направит США письмо с ответом на предложения по гарантиям безопасности Россия сегодня направит США письмо с ответом на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, оно будет опубликовано.
В регионе
17 февраля 2022 г. 14:32
Лавров: РФ сегодня направит США письмо с ответом на предложения по гарантиям безопасности

Россия сегодня направит США письмо с ответом на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, оно будет опубликовано.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

РФ направит свои ответы на бумаге и в электронной форме через несколько часов, заявил Лавров.

"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне", - сказал он.

Лавров подтвердил, что ответ будет опубликован. "Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли, что происходит, какие позиции отстаивает каждая сторона, потому что иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, тогда общественное мнение будет забиваться той ложью, пропагандой откровенной, которая сейчас заполняет информационные пространства при описании того, что происходит в Европе, на границе России и Украины", - пояснил глава российского дипведомства.

Требования РФ по гарантиям безопасности сформулированы на основе международных договоренностей, заявил Лавров.

Москва продолжит вежливо, но настойчиво просить каждую страну ответить на запрос о неделимости безопасности, отметил министр.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

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