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Лавров: РФ может рассмотреть Саудовскую Аравию как площадку для переговоров с США

Лавров: РФ может рассмотреть Саудовскую Аравию как площадку для переговоров с США Москва готова по согласованию с Вашингтоном рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для проведения новых переговоров между РФ и США.
В регионе
4 июля 2025 г. 14:21
Лавров: РФ может рассмотреть Саудовскую Аравию как площадку для переговоров с США

Москва готова по согласованию с Вашингтоном рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для проведения новых переговоров между РФ и США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале, когда по предложению наших американских коллег там состоялась (встреча с делегацией США). Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya Səudiyyə Ərəbistanını ABŞ ilə danışıqlar üçün platforma kimi nəzərdən keçirə bilər

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