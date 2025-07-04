Лавров: РФ может рассмотреть Саудовскую Аравию как площадку для переговоров с США

Москва готова по согласованию с Вашингтоном рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для проведения новых переговоров между РФ и США.

Москва готова по согласованию с Вашингтоном рассматривать Саудовскую Аравию в качестве площадки для проведения новых переговоров между РФ и США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Готовы рассматривать эту гостеприимную, доброжелательную площадку, как мы это уже сделали в феврале, когда по предложению наших американских коллег там состоялась (встреча с делегацией США). Я исхожу из того, что и мы, и американцы чувствовали себя предельно комфортно", - отметил он.