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Лавров: РФ готова работать с любым президентом США

Лавров: РФ готова работать с любым президентом США Россия готова работать с любым избранным американским лидером, который будет готов вести равноправный и взаимоуважительный диалог.
В регионе
18 июля 2024 г. 00:20
Лавров: РФ готова работать с любым президентом США

Россия готова работать с любым избранным американским лидером, который будет готов вести равноправный и взаимоуважительный диалог.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

"Президент РФ Владимир Путин не раз говорил об этом: мы будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", - отметил глава российского МИД.

При этом Лавров напомнил, что при экс-президенте США Дональде Трампе, "несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был" и это "в любом случае полезно".

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