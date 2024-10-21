Лавров: РФ готова работать с любой администрацией США при взаимном уважении

Россия готова работать с любой будущей администрацией США, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.

Россия готова работать с любой будущей администрацией США, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.

Как передает Report , об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Аргументам и фактам".

"Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ, но только в том случае, если такой разговор будет взаимоуважительным и равноправным и будет строиться на том, чтобы слушать и слышать друг друга. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся", - отметил он.

По словам Лаврова, надо готовиться к тому, что наступление на интересы России, действия по сдерживанию развития продолжатся при любой американской администрации.

"Дональд Трамп и его вице-президент (кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс - ред.) говорят о том, что нужно возобновлять диалог, чтобы решить "одну проблему за 24 часа, другую - за 72". Мы поймем, о чем будет идти речь только тогда, когда новая администрация официально приступит к своим обязанностям и сформулирует свою позицию. Повторю, что никогда не уходили от диалога и не мы его прервали", - добавил министр.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.