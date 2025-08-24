Лавров: РФ готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская сторона готова продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле.
Как передает
По его словам, аналогичную позицию российский президент Владимир Путин подтвердил в телефонном разговоре с коллегой из США Дональдом Трампом после саммита на Аляске.
Лавров также отметил, что на встрече лидеров двух стран не обсуждались прямые переговоры Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
"Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", — утверждал российский министр.