Лавров: РФ готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская сторона готова продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле.

Как передает Report , об этом заявил в интервью NBC News министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, аналогичную позицию российский президент Владимир Путин подтвердил в телефонном разговоре с коллегой из США Дональдом Трампом после саммита на Аляске.

Лавров также отметил, что на встрече лидеров двух стран не обсуждались прямые переговоры Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", — утверждал российский министр.