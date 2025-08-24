О нас

Лавров: РФ готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Лавров: РФ готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле Российская сторона готова продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле.
В регионе
24 августа 2025 г. 18:05
Лавров: РФ готова продолжить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская сторона готова продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле.

Как передает Report, об этом заявил в интервью NBC News министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, аналогичную позицию российский президент Владимир Путин подтвердил в телефонном разговоре с коллегой из США Дональдом Трампом после саммита на Аляске.

Лавров также отметил, что на встрече лидеров двух стран не обсуждались прямые переговоры Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", — утверждал российский министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya İstanbulda Ukrayna ilə birbaşa danışıqları davam etdirməyə hazırdır

Другие новости из категории

СМИ: Тегеран готов снизить уровень обогащения урана, чтобы избежать санкций и атак
СМИ: Тегеран готов снизить уровень обогащения урана, чтобы избежать санкций и атак
24 августа 2025 г. 15:28
Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай
Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай
24 августа 2025 г. 14:59
При взрыве в Центральном детском магазине в Москве погиб человек, есть пострадавшие
При взрыве в Центральном детском магазине в Москве погиб человек, есть пострадавшие
24 августа 2025 г. 14:23
В Турции в ДТП с перевозившим школьников микроавтобусом погибли два человека, 10 пострадали
В Турции в ДТП с перевозившим школьников микроавтобусом погибли два человека, 10 пострадали
24 августа 2025 г. 11:50
Атаки украинских дронов вызвали пожары на энергетических объектах РФ
Атаки украинских дронов вызвали пожары на энергетических объектах РФ
24 августа 2025 г. 10:41
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины
24 августа 2025 г. 09:14
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение
24 августа 2025 г. 07:50
В Россию не допустили сельхозпродукцию из Армении
В Россию не допустили сельхозпродукцию из Армении
24 августа 2025 г. 05:27
В Иране нейтрализованы шесть террористов
В Иране нейтрализованы шесть террористов
23 августа 2025 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi