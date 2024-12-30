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Лавров: РФ готова к нормализации отношений с Грузией

Лавров: РФ готова к нормализации отношений с Грузией Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси в той мере, в какой готовы в Грузии.
В регионе
30 декабря 2024 г. 03:21
Лавров: РФ готова к нормализации отношений с Грузией

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси в той мере, в какой готовы в Грузии.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС по итогам года министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Настроены на нормализацию российско-грузинских отношений ровно в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси", - отметил он.

Лавров также подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Грузия 2 сентября 2008 года прервала дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При разрыве дипотношений МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.

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