Лавров: РФ готова к нормализации отношений с Грузией

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси в той мере, в какой готовы в Грузии.
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"Настроены на нормализацию российско-грузинских отношений ровно в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси", - отметил он.
Лавров также подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.
Грузия 2 сентября 2008 года прервала дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При разрыве дипотношений МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.