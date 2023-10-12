Лавров: РФ фиксирует попытки продвижения интересов НАТО на Южном Кавказе через Армению

Россия видит попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Южного Кавказа.

Россия видит попытки продвижения через Армению интересов стран НАТО в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

"То, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов", - сказал Лавров.