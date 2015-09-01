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    Лавров: Разобщенность государств может аукнуться ростом терроризма

    Глава МИД России выступил перед студентами и преподавателями МГИМО

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Разобщенность государств может аукнуться ростом терроризма, необходимо оставить в стороне эгоистические расчеты. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

    "Мы выступаем за то, чтобы отбросить эгоистические расчеты. Разобщенность государств может дорого аукнуться, - сказал он. - Все больше политиков признают, что терроризм становится все большей угрозой".

    Лавров также отметил, что разрушение террористами храма в Пальмире подрывает фундамент общечеловеческой культуры.

    Отметим, что после лекции в МГИМО во второй половине дня С. Лавров прибудет с краткосрочным рабочим визитом в Азербайджан. 

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