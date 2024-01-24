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Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Еревана

Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Еревана Вопрос размещения российских миротворцев в Карабахском регионе не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений Москвы и Баку.
В регионе
24 января 2024 г. 21:58
Лавров: Размещение миротворцев в Карабахе не касается Еревана

Вопрос размещения российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений Москвы и Баку.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

"У нас там [в Карабахе] действительно остаются миротворцы даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Но вопрос этот уже не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Qarabağda sülhməramlıların yerləşdirilməsinin İrəvana aidiyyəti yoxdur

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