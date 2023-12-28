Лавров: Рассуждения о целесообразности военной базы РФ в Армении вредны

Российская военная база находится в Армении в соответствии с договором, рассуждать о ее целесообразности на территории республики вредно.

Российская военная база находится в Армении в соответствии с договором, рассуждать о ее целесообразности на территории республики вредно.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении. Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой, в первую очередь, на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе", - указал министр.

Лавров отметил, что сегодня российские военные являются "ключевым элементом обеспечения мира в этом регионе".