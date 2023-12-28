О нас

Лавров: Рассуждения о целесообразности военной базы РФ в Армении вредны

Лавров: Рассуждения о целесообразности военной базы РФ в Армении вредны Российская военная база находится в Армении в соответствии с договором, рассуждать о ее целесообразности на территории республики вредно.
В регионе
28 декабря 2023 г. 09:41
Лавров: Рассуждения о целесообразности военной базы РФ в Армении вредны

Российская военная база находится в Армении в соответствии с договором, рассуждать о ее целесообразности на территории республики вредно.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении. Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой, в первую очередь, на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе", - указал министр.

Лавров отметил, что сегодня российские военные являются "ключевым элементом обеспечения мира в этом регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasının məqsədəuyğunluğu ilə bağlı müzakirələr zərərlidir”
Версия на английском языке Lavrov: Discussions on expediency of Russian military base in Armenia harmful

Экслюзивные новости

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi