Лавров рассказал Чавушоглу о проведении спецоперации в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал турецкого коллегу М.Чавушоглу о проведении спецоперации сил РФ в Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого российский министр проинформировал о проведении спецоперации российских сил на Донбассе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

"В ходе обстоятельного обсуждения текущей ситуации в украинских делах и обстановки в регионе в целом С.Лавров подробно информировал турецкого коллегу о проведении российскими вооруженными силами… специальной военной операции на Донбассе в соответствии с решениями высшего руководства России", - говорится в сообщении.

Лавров в беседе с Чавушоглу подчеркнул готовность РФ к взаимодействию со всеми конструктивными силами для урегулирования украинской проблемы.