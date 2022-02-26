Лавров рассказал Чавушоглу о проведении спецоперации в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого российский министр проинформировал о проведении спецоперации российских сил на Донбассе.
"В ходе обстоятельного обсуждения текущей ситуации в украинских делах и обстановки в регионе в целом С.Лавров подробно информировал турецкого коллегу о проведении российскими вооруженными силами… специальной военной операции на Донбассе в соответствии с решениями высшего руководства России", - говорится в сообщении.
Лавров в беседе с Чавушоглу подчеркнул готовность РФ к взаимодействию со всеми конструктивными силами для урегулирования украинской проблемы.