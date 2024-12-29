Лавров раскрыл условия участия РФ в переговорах по Украине

Российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта в Украине, но они должны учитывать реальную обстановку "на земле".
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"Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.
Дипломат обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по поводу урегулирования конфликта с Киевом.
"В том числе российский лидер заявил о необходимости денацифицировать и демилитаризировать Украину, а также обеспечить ее внеблоковый и нейтральный статус", - добавил С.Лавров.