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Лавров раскрыл условия участия РФ в переговорах по Украине

Лавров раскрыл условия участия РФ в переговорах по Украине Российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта в Украине, но они должны учитывать реальную обстановку "на земле".
В регионе
29 декабря 2024 г. 08:41
Лавров раскрыл условия участия РФ в переговорах по Украине

Российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта в Украине, но они должны учитывать реальную обстановку "на земле".

Как передает Report, об этом заявил в интервью для "РИА Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по поводу урегулирования конфликта с Киевом.

"В том числе российский лидер заявил о необходимости денацифицировать и демилитаризировать Украину, а также обеспечить ее внеблоковый и нейтральный статус", - добавил С.Лавров.

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