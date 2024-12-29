Лавров раскрыл условия участия РФ в переговорах по Украине

Российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта в Украине, но они должны учитывать реальную обстановку "на земле".

Российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта в Украине, но они должны учитывать реальную обстановку "на земле".

Как передает Report , об этом заявил в интервью для "РИА Новости" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по поводу урегулирования конфликта с Киевом.

"В том числе российский лидер заявил о необходимости денацифицировать и демилитаризировать Украину, а также обеспечить ее внеблоковый и нейтральный статус", - добавил С.Лавров.