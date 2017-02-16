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    Лавров: Путин и Трамп встретятся, когда сочтут это возможным

    Договорились о том, что будем продолжать контакты

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Россия исходит из того, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится, когда это будет возможным.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    "Договорились о том, что будем продолжать контакты, у нас будет целый ряд возможностей в течение ближайших месяцев. Ну, и будем исходить из того, что, когда президенты сочтут возможным, состоится и встреча президента Путина и президента Трампа", - сказал Лавров.

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