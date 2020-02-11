Глава МИД России провел встречу с послами стран СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе встречи с послами государств-участников СНГ перспективы наращивания взаимодействия между странами объединения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник российский МИД.

"В ходе беседы были подведены итоги проделанной в 2019 году работы по развитию сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, обеспечению безопасности на пространстве Содружества, укреплению позиций стран СНГ на международной арене. Определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия", - говорится в распространенном сообщении дипведомства РФ.

Кроме того, как отмечается, участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Как указали в МИД РФ, Лавров вручил почетную грамоту президента Российской Федерации послу Азербайджана в РФ Поладу Бюльбюльоглу за большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений.