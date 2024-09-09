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Лавров провел переговоры с главами МИД Индии и Бразилии

Лавров провел переговоры с главами МИД Индии и Бразилии Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пребывания в Эр-Рияде провел встречи с главами МИД Индии и Бразилии Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой.
В регионе
9 сентября 2024 г. 18:01
Лавров провел переговоры с главами МИД Индии и Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пребывания в Эр-Рияде провел встречи с главами МИД Индии и Бразилии Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Темами обсуждения стали ход украинского конфликта, развитие двусторонних отношений с Индией и Бразилией и взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, БРИКС и Группе двадцати.

8 сентября Лавров прилетел в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на заседание Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На полях встречи запланированы двусторонние переговоры с представителями ряда государств.

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