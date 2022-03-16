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Лавров прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины

Лавров прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с турецким коллегой вопрос о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В регионе
16 марта 2022 г. 17:07
Лавров прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с турецким коллегой вопрос о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, Россия будет договариваться с украинской стороной только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем.

При этом Лавров добавил, что Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Putin və Zelenskinin görüşünə heç bir əngəl yoxdur"

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