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Лавров прокомментировал отказ Блинкена фотографироваться на G20

Лавров прокомментировал отказ Блинкена фотографироваться на G20 Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20) в Индонезии.
В регионе
8 июля 2022 г. 12:05
Лавров прокомментировал отказ Блинкена фотографироваться на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20) в Индонезии.

Как передает Report, об этом он заявил ТАСС.

"Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [РФ Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре", - сказал руководитель российского дипведомства в пятницу по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых фотосессиях.

Ранее, телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщал, что глава Госдепа будет избегать появления на групповых фотосессиях встречи глав МИД G20 на Бали, в которых будет участвовать руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: “Mən heç kimi şəkil çəkdirməyə dəvət etməmişəm"

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