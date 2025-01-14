Лавров: Решение начать процесс вступления в ЕС - суверенный выбор Армении

Процесс вступления Армении в Европейский союз - суверенное решение страны.

Решение Армении начать процесс вступления в Европейский Союз является суверенным выбором властей этой страны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

Глава российской дипломатии призвал Ереван взвесить все "за и против" в данном вопросе.

"Безусловно, решение легитимного армянского руководства о том, чтобы начать процесс присоединения к любой международной структуре, где ее ждут, - это суверенное решение. Но взвесить все за и против, наверно, это тоже ответственность армянского правительства, руководства, тех, кто занимается экономическим блоком", - указал он.

Лавров также подчеркнул, что Армения не может одновременно быть членом и ЕС, и ЕАЭС.