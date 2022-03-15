Лавров принял приглашение посетить Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принял приглашение иранской стороны посетить Тегеран, сроки будут согласованы в ближайшее время.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
По его словам, в целом переговоры оказались весьма полезными, и договорились оставаться в контакте по всем обсуждаемым вопросам. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пригласил Лаврова с ответным визитом в Тегеран.
"Приглашение принято, сроки мы согласуем в ближайшее время", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой.