Лавров примет участие в заседании Советов глав МИД и МО ОДКБ в Ереване

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ в Армении 22-23 ноября.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ в Армении 22-23 ноября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил в ходе брифинга.

"Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ. Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период", - сказал Нечаев.

По его словам, участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации.

Планируется также одобрить ряд документов, включая итоговую декларацию, вносимых на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ.