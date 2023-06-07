Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС

Глава МИД России Сергей Лавров 13 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в онлайн-формате.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в онлайн-формате.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тринадцатого июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 46-м заседании совета министров иностранных дел ОЧЭС, оно состоится в онлайн-формате под председательством Сербии", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в ходе мероприятия ожидается дискуссия по широкому кругу вопросов на повестке дня ОЧЭС, включая взаимодействие в сферах торговли, транспорта, энергетики, продовольственной безопасности и логистики.

"Важным подспорьем для эффективного развития социально-экономического сотрудничества должна стать новая региональная экономическая стратегия, совместная работа над проектом соответствующего документа уже ведется, и ожидается обстоятельный обмен мнениями по существу указанных вопросов", - добавила официальный представитель МИД РФ.