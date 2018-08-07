Лавров примет участие в СМИД прикаспийских государств в Актау

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в совещании глав МИД прикаспийских государств, которое состоится в Актау 11 августа.
Как передает Report, об этом ТАСС заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
"Сергей Викторович Лавров планирует быть на совещании глав МИД прикаспийских государств", - сообщил дипломат.
Напомним, что совещание глав МИД прикаспийских государств пройдет накануне V Каспийского саммита, в котором примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении.
Как ожидается, основным итоговым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости