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Лавров примет участие в СМИД прикаспийских государств в Актау

Лавров примет участие в СМИД прикаспийских государств в Актау
© Report

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в совещании глав МИД прикаспийских государств, которое состоится в Актау 11 августа.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Сергей Викторович Лавров планирует быть на совещании глав МИД прикаспийских государств", - сообщил дипломат.

Напомним, что совещание глав МИД прикаспийских государств пройдет накануне V Каспийского саммита, в котором примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении.

Как ожидается, основным итоговым документом саммита станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве. 

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