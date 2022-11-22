Лавров прибыл в Армению

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным визитом для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным визитом для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik- Армения.

В ходе заседания стороны рассмотрят пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках ОДКБ и направленных на укрепление и дальнейшее развитие системы коллективной безопасности.

Отметим, что 23 ноября в Армении пройдет саммит государств-членов ОДКБ. Во встрече также примет участие президент России Владимир Путин. В рамках его визита запланирована встреча "один на один" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.