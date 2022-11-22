О нас

Лавров прибыл в Армению

Лавров прибыл в Армению Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным визитом для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
В регионе
22 ноября 2022 г. 17:33
Лавров прибыл в Армению

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным визитом для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik- Армения.

В ходе заседания стороны рассмотрят пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках ОДКБ и направленных на укрепление и дальнейшее развитие системы коллективной безопасности.

Отметим, что 23 ноября в Армении пройдет саммит государств-членов ОДКБ. Во встрече также примет участие президент России Владимир Путин. В рамках его визита запланирована встреча "один на один" с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sergey Lavrov arrives in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov İrəvanda səfərdədir

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi