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Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит "двадцатки", проходящий 9-10 сентября в Нью-Дели.
В регионе
9 сентября 2023 г. 09:29
Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит "двадцатки", проходящий 9-10 сентября в Нью-Дели.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина.

Главу МИД РФ приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Участники саммита собираются в здании "Бхарат Мандапам" на территории выставочного комплекса "Прагати-Майдан" в центре индийской столицы.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что для проведения некоторых мероприятий было построено новое здание - Индийский международный выставочный центр, который обошелся стране в 300 млн долларов. Обширный комплекс обеспечит делегатов саммита G20 инфраструктурой мирового класса.

Для перевозки лидеров стран-участниц правительство арендовало 20 пуленепробиваемых лимузинов стоимостью примерно 2,2 млн долларов.

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