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Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО в Украину

Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО в Украину Если НАТО направит своих миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил РФ и альянса.
В регионе
23 марта 2022 г. 13:35
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО в Украину
Сергей Лавров

Если НАТО направит своих миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил РФ и альянса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то, что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе", - сказал Лавров.

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Версия на английском языке Lavrov warns of consequences of sending NATO peacekeepers to Ukraine

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