Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу
"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", - сказал министр.
Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях таких решений.