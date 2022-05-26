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Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации.
В регионе
26 мая 2022 г. 22:08
Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", - сказал министр.

Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях таких решений.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Ukraynaya Rusiyanı vura biləcək silahlar verməmək barədə xəbərdarlıq edib

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