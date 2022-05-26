Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации.

Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic .

"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", - сказал министр.

Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях таких решений.