Лавров предложил журналисту "поговорить с павлинами"

Глава МИД России Сергей Лавров предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Current Time.

Инцидент произошел в Душанбе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ. На встрече представители Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Беларуси, России, Узбекистана и Туркменистана обсудили ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества.

Корреспондент "Настоящего времени" обратился к Лаврову с просьбой ответить на вопрос иностранного СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала: "Вы могли бы прийти, поучаствовать". Журналист пояснил, что съемочную группу не пустили в зал заседания: "Нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению".

На это Сергей Лавров заявил: "С павлинами поговори".

Павлины постоянно проживают на территории правительственной резиденции в Душанбе. Их было слышно во время общения журналистов с Лавровым.