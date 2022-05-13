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Лавров предложил журналисту "поговорить с павлинами"

Лавров предложил журналисту "поговорить с павлинами" Глава МИД России Сергей Лавров предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.
В регионе
13 мая 2022 г. 20:36
Лавров предложил журналисту поговорить с павлинами

Глава МИД России Сергей Лавров предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Current Time.

Инцидент произошел в Душанбе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ. На встрече представители Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Беларуси, России, Узбекистана и Туркменистана обсудили ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества.

Корреспондент "Настоящего времени" обратился к Лаврову с просьбой ответить на вопрос иностранного СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала: "Вы могли бы прийти, поучаствовать". Журналист пояснил, что съемочную группу не пустили в зал заседания: "Нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению".

На это Сергей Лавров заявил: "С павлинами поговори".

Павлины постоянно проживают на территории правительственной резиденции в Душанбе. Их было слышно во время общения журналистов с Лавровым.

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Версия на английском языке Russia's Lavrov says 'talk to peacocks' to journalist's interview request
Версия на азербайджанском языке Lavrov jurnalistə qarşı kobudluq edib: “Get tovuzquşu ilə danış”

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