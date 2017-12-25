Лавров предложил организовать общеисламскую конференцию

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Настало время провести общеисламскую конференцию, которая провозгласила бы единство всех мусульман, что облегчило бы примирение между Ираном и Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, проблемы в мусульманском мире лучше решать через межконфессиональное примирение в рамках общеисламской солидарности.

"Мы давно говорили о том, что пора провести очередную амманскую конференцию и принять декларацию, которая провозгласит единство всех мусульман. От этого только все бы выиграли, в том числе это помогло бы навести мосты между главными протагонистами в регионе - Саудовской Аравией и Ираном", - отметил глава МИД.

По его словам, Россия считает важным налаживание диалога между сторонами и рассмотрение вопросов, которые интересует обе страны.

"Это две крупные региональные страны, у них не может не быть интересов в прилегающих районах, и им нужно вырабатывать какие-то правила игры. Мы в этом готовы помогать, мы давно еще выдвинули концепцию укрепления безопасности в регионе Персидского залива, она остается на столе", - указал С. Лавров.