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Лавров посоветовал студентам МГИМО учить языки стран СНГ

Лавров посоветовал студентам МГИМО учить языки стран СНГ Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости будущим дипломатам учить языки стран Содружества независимых государств.
В регионе
1 сентября 2022 г. 13:12
Лавров посоветовал студентам МГИМО учить языки стран СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости будущим дипломатам учить языки стран Содружества независимых государств.

Как сообщает российское бюро Report, об этом С. Лавров заявил, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года.

"В университете есть планы по расширению преподавания иностранных языков. У нас есть заинтересованность в китайском, арабском, индонезийский, малайзийский и африканских языках. Упомяну и иврит, несмотря на шероховатости в отношениях с Израилем. Важно делать упор на изучение языков стран СНГ", - заявил он.

Лавров отметил, что Россия выступает за продолжение изучения европейских языков: "Мы не будем отменять культуру этих великих цивилизаций, а будет показывать пример уважительного отношения".

Глава МИД России рассказал, как работники посольств действуют в новых сложившихся реалиях. "Объем работы на западном направлении "съежился". Нашим дипломатам отказывают в любых контактах, даже в вопросах функционирования дипломатических миссий. Работники посольств переориентированы на дружественные страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока", - заключил глава МИД РФ.

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