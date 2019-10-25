Лавров посетит Армению в ноябре

Глава МИД России Сергей Лавров в ноябре посетит Армению. Как сообщает Report, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В рамках визита будет подписан меморандум, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, созданные на деньги Пентагона.

Издание отмечает, что Россия неоднократно критиковала США за "военную медико-биологическую активность" у российских границ и обещала добиться того, чтобы деятельность лабораторий, действующих в соседних странах, стала для нее открытой.

Другой источник подтвердил газете, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование. Он пояснил, что меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории, специалисты Минздрава и Минобороны РФ.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что Армения и Россия проводят диалог по разработке соглашения о неприсутствии иностранных военных на действующих в Армении биолабораториях.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсант" заявил, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к открытым на американские деньги биолабораториям.